Irina Shayk vë në pah këmbët joshëse me veshje të shkurt derisa hyn me shpejtësi në hotel

Ajo u pa duke mbërritur në Hotel Sunset Tower në Los Angeles të enjten pasdite me një veshje krejtësisht të zezë.

Modelja, ishte e veshur me një bluzë Burberry, pantallona të shkurtra të stilit Daisy Duke që i tregonin këmbët e saj të pafundme, çorapet Burberry, transmeton lajmi.net.

E preferuara e Vogue, e cila ka një fëmijë me Bradley Cooper, por kohët e fundit ishte lidhur me Kanye West, i mbuloi sytë me një palë syze dielli të zeza ndërsa dilte nga një automjet luksoz i bardhë.

Bukuroshja, mbërtheu me vete një çantë të zezë që kishte një zinxhir të trashë ari për një rrip.

Flokët ngjyrë kafe të yllit rus u ndanë në mes dhe u futën pas veshëve të saj ndërsa i binin në shpinë.

Ajo mbante një gjerdan të artë të hollë rreth qafës ndërsa hynte me nxitim në hotel.

Ikona e industrisë, 35-vjeçare ishte takuar më parë me Cooper dhe të dy kanë një vajzë, Lea De Seine Shayk Cooper, e cila është katër vjeç.

Ndryshe, ylli i kopertinës së Vogue kaloi kohë në Ibiza në fillim të kësaj vere, siç dëshmohet në imazhet të shpërndara në Instagramin e saj./Lajmi.net/