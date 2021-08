Irina Shayk tregon trupin e supermodeles në bikinit ngjyrë kafe të kombinuar me të bardhë

Irina Shayk ka magjeps sot me pamjen e saj.

Irina Shayk tregoi trupin e saj perfekt teksa doli për drekë me miqtë në Ibiza të premten mes pretendimeve se ajo dhe Kanye West janë ende në lidhje, shkruan Daily Mail.

Modelja ruse, 35 vjeçare, tregoi barkun e saj të tonifikuar me një bikini ngjyrë kafe ndërsa linte drekën në El Chinringuito Es Cavallet me stilistin italian të modës Riccardo Tisci dhe shokët e saj, transmeton lajmi.net.

Ajo i shoqëroi rrobat e saj noti lajkatare me një koordinatë të bardhë mëndafshi të modeluar, e cila tregonte nxirjen e saj të pushimit dhe këmbët e lëmuara.

Irina ngacmoi një aluzion të pasurive të saj të bollshme në dy pjesë, ndërsa ajo u largua nga restoranti dhe u drejtua përsëri në plazh.

Bukuroshja brune përfundoi pamjen e saj me një palë sandale të zeza dhe mbante me vete një çantë të vogël marine.

Ajo aksesorizoi pamjen e saj të plazhit veror në mënyrë perfekte me syze dielli të mëdhenj të zinj dhe veshi fustanet e saj të errëta në valë të lirshme mbi supet e saj.

Dalja vjen në mes të raporteve se ish -i i Bradley Cooper tani është “ende shumë në lidhje” me Kanye West, i cili vetë është ndarë me ish -in e tij Kim Kardashian.

Marrëdhënia e re e Shayk me West, 44 vjeç, u vu në pikëpyetje vetëm disa javë më parë, pasi një person i brendshëm i Page Six tha se ata ishin “duke u ftohur” dhe se ajo kishte refuzuar një ftesë për të shkuar në Francë me të.

“Ajo e pëlqen atë si një mik, por nuk dëshiron një lidhje me të,” tha burimi për Shayk./Lajmi.net/