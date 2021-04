Irina Shayk tërheq vëmendjen me veshjen derisa del për shëtitje me vajzën e saj, Lea

Dhe Irina Shayk tregoi se është tërheqëse për sytë kur doli për një paraqitje teksa u drejtua për drekë me vajzën e saj Lea, katër vjeçe, në West Village të New York City të dielën, transmeton lajmi.net.

Supermodelja, u dallua me një bluzë të zezë Mickey Mouse, të shoqëruar me një xhaketë lëkure të kuqe.

Duke shtuar një prekje të dukshme në pamjen e saj, ylli i pistës kishte veshur xhinse dhe çizme.

Bukuroshja ruse largoi flokët e saj larg nga fytyra ndërsa aksesonte me hije të çuditshme. Ndërkohë vajza Lea ndoqi gjurmët e nënës së saj duke veshur një pallto me një bluzë me parulla, çizme me shkëlqim dhe dollakë.

Irina ndan vajzën e saj me ish-in Bradley Cooper, 46 vjeç, me të cilin datonte nga 2015 në 2019.

Ish çifti janë duke u siguruar që fëmija i tyre të flasë gjuhën amtare të nënës së saj pasi është raportuar se ata e kanë çuar atë në mësimet javore të Rusisë./Lajmi.net/