Irina Shayk i vë syrin ish partnerëve të Kim Kardashian

Pamja e parë e çiftit të ri vjen katër muaj pasi gruaja e tij Kim Kardashian bëri kërkesë për divorc pas gati shtatë vjet martese, transmeton lajmi.net.

Ndërkohë, Kim, 40 vjeç dhe Irina, 35 vjeç, të dyja kanë qenë të lidhura me superyllin e futbollit Cristiano Ronaldo.

Kim dhe Cristiano kishin një lidhje të shkurtër në prill të vitit 2010 dhe modelja u takua me të për pesë vjet më pas.

Ylli i realitetit dhe lojtari i futbollit u panë në Madrid, Spanjë në mes të prillit 2010 ku thuhet se ata ishin duke u puthur gjatë drekës në La Dorado.

Në atë kohë, revista Us Weekly konfirmoi raportimin me një burim të brendshëm, duke zbuluar gjithashtu se ata ishin ‘shumë të dashur’ me njëri-tjetrin dhe nuk ka fotografi të Cristiano dhe Kim së bashku, dyshja u panë secili duke lënë restorantin veç e veç dhe më pas duke u drejtuar për në shtëpinë e tij, ku ajo qëndroi atje për disa orë.

Irina dhe Cristiano filluan të takoheshin në 2010, megjithatë afati kohor nuk është i qartë. Duket se është menjëherë pasi Kim dhe Cristiano shkuan në mënyra të ndara pas përplasjes së tyre të shkurtër.

Ndërsa, sot Kanye dhe Irina thuhet se janë lidhur së bashku të cilët u fotografuan në Provence, Francë, të Mërkurën, 9 Qershor 2021, siç shihet në imazhet ekskluzive të marra nga DailyMail.com./Lajmi.net/