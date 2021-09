Irina Shayk duket e pabesueshme me fustan të shtrënguar me xixa teksa merr pjesë në ekspozitën e “Thierry Mugler” në Paris

Modelja, 35 vjeç, shfaqi fizikun e saj të hollë me një fustan shumë të ngushtë me një dekolte ekstreme dhe një model të bishtit të peshkut, transmeton lajmi.net.

Veshja paraqiste një stil me shumë ngjyra dhe një model të hollë së bashku me një tren që rrjedh.

Bukuroshja ruse veshi gjithashtu një palë doreza të zeza, ndërsa pozonte në tapetin e kuq.

Duke lënë flokët e saj brune të bien mbi supet e saj, Irina gjithashtu vendosi një paletë të lehtë grimi.

Ndërkohë, Alessandra Ambrosio vendosi figurën e saj supermodele në ekran, ndërsa ajo ndoqi ngjarjen e veshur me një fustan blu gjysmë të tejdukshëm.

Bukuroshja brune, 40 vjeç, e shtroi pjesën e mrekullueshme nën një pallto elegante në një ngjyrë që përputhet dhe u fut në një palë triko deklarative.

Duke shtuar lartësinë në kornizën e saj në thembra të gjera, Alessandra dukej çdo centimetër në yllin e pistës ndërsa punonte në kënde të saj më të mira për fotografët.

Me flokët e saj të stiluara në një gjysmë lart, gjysmë poshtë, Alessandra u aksesorizua me një çokollatë me shkëlqim diamanti. Ajo i mbante sendet e saj në një kuletë argjendi po aq shkëlqyese.

Duke treguar veshjen e saj të mrekullueshme nga mbrapa, Alessandra hodhi kamerat një shkëlqim të fundit të zjarrtë para se të kthehej në hotelin e saj me një makinë pritëse.

Vjen pasi Alessandra dhe i dashuri i saj Richard Lee shijuan një udhëtim në Parkun Kombëtar Sion pasi ajo sulmoi pistën e Javës së Modës në Nju Jork./Lajmi.net/