Iranit i shkon plani 15 pikësh i Trumpit, zbulohen detajet e propozimit

Irani ka marrë propozimin prej 15 pikash të Amerikës për t’i dhënë fund sulmit amerikano-izraelit, kanë thënë dy zyrtarë pakistanezë për Associated Press. Zyrtarët pakistanezë prekën gjithashtu përmbajtjen e propozimit, duke thënë se ai përfshinte: Lehtësim të sanksioneve Bashkëpunim bërthamor civil Një rikthim të programit bërthamor të Iranit Monitorim nga Agjencia Ndërkombëtare e Energjisë Atomike…

25/03/2026 12:19

Irani ka marrë propozimin prej 15 pikash të Amerikës për t’i dhënë fund sulmit amerikano-izraelit, kanë thënë dy zyrtarë pakistanezë për Associated Press.

Zyrtarët pakistanezë prekën gjithashtu përmbajtjen e propozimit, duke thënë se ai përfshinte:

Lehtësim të sanksioneve

Bashkëpunim bërthamor civil

Një rikthim të programit bërthamor të Iranit

Monitorim nga Agjencia Ndërkombëtare e Energjisë Atomike

Kufijtë e programit raketor të Iranit

Qasje për transport përmes ngushticës së Hormuzit

Donald Trump dje pretendoi se Uashingtoni po flet me “njerëzit e duhur” në Iran dhe “ata duan të bëjnë një marrëveshje kaq keq”.

Ai tha gjithashtu se Irani kishte rënë dakord me SHBA-në se ata nuk do të kishin kurrë një armë bërthamore, dhe i dha SHBA-së “një dhuratë shumë të madhe me një shumë të madhe parash” që lidhet me naftën dhe gazin dhe ngushticën e Hormuzit.

Irani ka mohuar se po negocion me SHBA-në dhe një zëdhënës ushtarak tha me tallje se SHBA po negocionte me veten.

