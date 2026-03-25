Iranit i shkon plani 15 pikësh i Trumpit, zbulohen detajet e propozimit
Irani ka marrë propozimin prej 15 pikash të Amerikës për t'i dhënë fund sulmit amerikano-izraelit, kanë thënë dy zyrtarë pakistanezë për Associated Press. Zyrtarët pakistanezë prekën gjithashtu përmbajtjen e propozimit, duke thënë se ai përfshinte: Lehtësim të sanksioneve Bashkëpunim bërthamor civil Një rikthim të programit bërthamor të Iranit Monitorim nga Agjencia Ndërkombëtare e Energjisës Atomike…
Irani ka marrë propozimin prej 15 pikash të Amerikës për t’i dhënë fund sulmit amerikano-izraelit, kanë thënë dy zyrtarë pakistanezë për Associated Press.
Zyrtarët pakistanezë prekën gjithashtu përmbajtjen e propozimit, duke thënë se ai përfshinte:
Lehtësim të sanksioneve
Bashkëpunim bërthamor civil
Një rikthim të programit bërthamor të Iranit
Monitorim nga Agjencia Ndërkombëtare e Energjisë Atomike
Kufijtë e programit raketor të Iranit
Qasje për transport përmes ngushticës së Hormuzit
Donald Trump dje pretendoi se Uashingtoni po flet me “njerëzit e duhur” në Iran dhe “ata duan të bëjnë një marrëveshje kaq keq”.
Ai tha gjithashtu se Irani kishte rënë dakord me SHBA-në se ata nuk do të kishin kurrë një armë bërthamore, dhe i dha SHBA-së “një dhuratë shumë të madhe me një shumë të madhe parash” që lidhet me naftën dhe gazin dhe ngushticën e Hormuzit.
Irani ka mohuar se po negocion me SHBA-në dhe një zëdhënës ushtarak tha me tallje se SHBA po negocionte me veten.