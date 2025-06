Irani sulmon përsëri Izraelin, qytetarët ikin për t’u strehuar

“Forcat e Mbrojtjes së Izraelit kanë identifikuar se Irani ka lëshuar raketa në drejtim të territorit të shtetit të Izraelit. Sistemet e mbrojtjes janë duke punuar për të ndalur kërcënimin. Hyni në zona të mbrojtura sapo të merrni alarmin dhe rrini deri në njoftimin e ardhshëm”, thuhet në lajmërimin e fundit të Ushtrisë së Izraelit.

Ndërkohë, vetë Ushtria e Izraelit ka thënë se përderisa po merret me mbrojtjen nga raketat e lëshuara nga Irani, po vazhdon sulmet ajrore në caqet ushtarake në Teheran.

🚨Millions of Israelis are running to shelter in northern Israel due to projectile fire from Iran🚨 pic.twitter.com/GEtQGXxo6T

— Israel Defense Forces (@IDF) June 14, 2025