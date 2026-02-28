Irani sulmon me raketa balistike Emiratet e Bashkuara Arabe, Abu Dhabi: Kemi të drejtën e plotë për t’u përgjigjur
Ministria e Mbrojtjes e Emirateve ka konfirmuar në një deklaratë se vendi u godit nga raketa balistike iraniane, dhe mbrojtja ajrore arriti të ndërhynte me sukses ndaj një “numri” të tyre.
Deklarata tha se rënia e fragmenteve në një zonë banimi në Abu Dhabi shkaktoi disa dëme materiale dhe vdekjen e një personi me shtetësi aziatike.
“Ministria dënoi këtë sulm në terma më të ashpër, duke theksuar refuzimin kategorik të shtetit ndaj synimit të objekteve civile, facilitetet dhe institucioneve kombëtare, dhe duke theksuar se veprime të tilla përbëjnë një përshkallëzim të rrezikshëm dhe një akt të frikshëm që kërcënon sigurinë dhe mbrojtjen e civilëve dhe dobëson stabilitetin,” thuhet në deklaratë.
“Ministria theksoi se ky sulm është një shkelje flagrante e sovranitetit kombëtar dhe e ligjit ndërkombëtar, dhe se shteti rezervon të drejtën e plotë për t’iu përgjigjur këtij përshkallëzimi dhe për të marrë të gjitha masat e nevojshme për të mbrojtur territorin e tij,” thuhet më tej, duke shtuar se vendi është “plotësisht i përgatitur dhe gati për të përballuar çdo kërcënim”.