Irani refuzon propozimet evropiane, Izraeli vret komandantin iranian

Irani ka konsideruar propozimet e fuqive evropiane për të kufizuar programin e tij bërthamor si “të pamundura” dhe një pengesë për arritjen e një marrëveshjeje, tha një zyrtar i lartë iranian të shtunën. Ndërkohë, Izraeli njoftoi se ka vrarë një komandant veteran iranian gjatë sulmeve nga të dyja palët, që përfshinë edhe sulme të shumta izraelite në jugperëndim të Iranit.

Lufta ajrore, që po vazhdon prej më shumë se një jave mes armiqve të përhershëm, Izraelit dhe Iranit, përfshiu raportime për sulme në një objekt bërthamor iranian. Shtetet e Bashkuara po shqyrtojnë nëse do ta mbështesin Izraelin në këtë konflikt, ndërsa fuqitë e tjera kërkojnë ulje të tensioneve, shkruan Reuters.

Dy zyrtarë amerikanë thanë për Reuters se bombarduesit B-2 janë vendosur në Guam. Ndërsa nuk dhanë detaje mbi numrin e tyre, njëri nga zyrtarët tha se ende nuk është dhënë urdhri për t’i dërguar jashtë Guam-it.

Zyrtarët ushtarakë izraelitë thanë se kanë kryer një tjetër seri sulmesh në jugperëndim të Iranit, duke goditur dhjetëra objekte ushtarake.

Ministri i Jashtëm iranian Abbas Araqchi u takua të premten në Gjenevë me homologët e tij britanik, francez dhe gjerman, si dhe me përfaqësues të BE-së, në kërkim të një rruge diplomatike dhe një armëpushimi të mundshëm.

Megjithatë, propozimet e fuqive evropiane janë “të pamundura”, tha zyrtari i lartë iranian, duke shtuar se insistimi mbi to nuk do të afrojë një marrëveshje. “Në çdo rast, Irani do të shqyrtojë propozimet evropiane në Teheran dhe do të paraqesë përgjigjet në takimin e ardhshëm,” shtoi ai, duke theksuar se zero pasurimi është një rrugë pa kthim dhe Teherani nuk do të negociojë mbi kapacitetet e tij mbrojtëse.

Izraeli nisi sulmet më 13 qershor, duke thënë se Irani ishte pranë zhvillimit të armëve bërthamore, ndërsa Irani thotë se programi i tij atomik është vetëm për qëllime paqësore. Izraeli supozohet gjerësisht se posedon armë bërthamore, por nuk e konfirmon e as mohon këtë.

Ministri i Mbrojtjes izraelit, Israel Katz, tha se Saeed Izadi, udhëheqësi i Korpusit Palestinez të Forcës Quds të Gardës Revolucionare Iraniane, u vra në një sulm në një apartament në qytetin Qom. Katz e quajti vrasjen “një arritje të madhe për inteligjencën dhe Forcën Ajrore izraelite”, duke thënë se Izadi kishte financuar dhe armatosur grupin militant palestinez Hamas para sulmit të 7 tetorit 2023 që shkaktoi luftën në Gaza.

Gardat Revolucionare thanë se pesë anëtarë të tyre u vranë në sulme në Khorramabad, sipas mediave iraniane. Ata nuk përmendën Izadin, i cili ishte në listat e sanksioneve amerikane dhe britanike, por thanë se Izraeli kishte sulmuar gjithashtu një ndërtesë në Qom, me raportime fillestare për një 16-vjeçar të vrarë dhe dy të plagosur.

Sipas agjencisë shtetërore iraniane Nour News, të paktën 430 persona janë vrarë dhe 3,500 janë plagosur në Iran që kur Izraeli nisi sulmet, ndërsa në Izrael janë vrarë 24 civilë nga sulmet raketore iraniane, në konfliktin më të keq mes këtyre dy armiqve. Mbi 450 raketa iraniane janë qëlluar drejt Izraelit, sipas zyrës së kryeministrit izraelit.

Zyrtarët izraelitë thanë se 1,272 persona janë plagosur që nga fillimi i konfliktit, me 14 në gjendje të rëndë.

Gjatë një takimi të Organizatës së Bashkëpunimit Islamik në Stamboll, Araqchi tha se agresioni i Izraelit, i cili sipas tij ka tregues të përfshirjes amerikane, duhet të ndalet që Irani të “kthehet në diplomaci”.