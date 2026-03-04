Irani lëshon më shumë raketa drejt Izraelit, thotë IDF

04/03/2026 18:59

Forcat Mbrojtëse të Izraelit (IDF) thonë se kanë zbuluar një tjetër lëshim raketash nga Irani drejt Izraelit.

Ato u bëjnë thirrje atyre që marrin një njoftim për strehim ta bëjnë këtë dhe të mos dalin derisa t’u thuhet ta bëjnë këtë.

Një deklaratë e IDF-së shton se sistemet mbrojtëse po punojnë për të kapur raketat, ka raportuar BBC.

