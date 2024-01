Irani ia bombardoi një fshat: Hakmerret keq Pakistani

Në median arabe thuhet që janë vrarë të paktën 9 njerëz, pas sulmeve hakmarrëse të Pakistanit.

Në video shihet që nga sulmet të shkaktuara nga Pakistani vërehen kratere të mëdha, dhe shkatërrim i shtëpive të civilëve lokal.

Kjo përplasje erdhi si pasojë e sulmeve të djeshme me raketa dhe dronë nga Irani në Pakistan, ku mbetën të vrarë dy fëmijë dhe tre të tjerë u plagosën në regjionin e Baloçistanit në Pakistan sipas zyrtarëve në Islamabad.

Këto sulme kanë përkeqësuar marrëdhëniet diplomatike mes dy fqinjëve ku Irani dhe Pakistani që ka armë bërthamore kanë shikuar njëra tjetrën me dyshim./lajmi.net

Watch: An eyewitness video shows a crater near the village of Saravan in #Iran after #Pakistan’s retaliatory strikes. At least nine people were killed in the strike, according to Iranian media.

