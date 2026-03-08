Irani emëron djalin e ish-liderit suprem si zëvendësues të tij
Djali i ish-udhëheqësit suprem të Iranit është emëruar si zëvendësues i tij, sipas mediave shtetërore. Ajatollah Ali Khamenei u vra në sulmet e para SHBA-Izrael ndaj Iranit të shtunën. Djali i tij, Mojtaba Khamenei, është një klerik 56-vjeçar që nuk ka mbajtur kurrë një post qeveritar, ka raportuar Sky news, transmeton Gazeta Express. Ai i…
Bota
Djali i ish-udhëheqësit suprem të Iranit është emëruar si zëvendësues i tij, sipas mediave shtetërore.
Ajatollah Ali Khamenei u vra në sulmet e para SHBA-Izrael ndaj Iranit të shtunën.
Djali i tij, Mojtaba Khamenei, është një klerik 56-vjeçar që nuk ka mbajtur kurrë një post qeveritar, ka raportuar Sky news, transmeton Gazeta Express.
Ai i mbijetoi sulmeve ushtarake ndaj Iranit.
Udhëheqësi suprem i Iranit ka fjalën e fundit në të gjitha çështjet shtetërore.
88 anëtarët e asamblesë kanë vendosur se kush e merr rolin pas vrasjes së Khameneit.
Sipas sistemit të Iranit të vilayat-e faqih – kujdestarisë së juristit islamik – udhëheqësi suprem duhet të jetë një udhëheqës i lartë me autoritet politik dhe fetar.
Një këshill udhëheqës prej tre personash u formua për të qeverisur vendin në një bazë të përkohshme menjëherë pas vdekjes së udhëheqësit suprem.