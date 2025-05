Irani dhe ShBA-ja kanë shpresë për përparim pas bisedimeve bërthamore

Delegacionet iraniane dhe amerikane përfunduan një raund të pestë bisedimesh në Romë të premten dhe u shfaqën shenja të një përparimi në negociatat që synojnë zgjidhjen e një mosmarrëveshjeje dhjetëvjeçare mbi ambiciet bërthamore të Teheranit.

Pavarësisht se Uashingtoni dhe Teherani mbajtën qëndrime të ashpra publikisht përpara bisedimeve mbi pasurimin e uraniumit të Iranit, ministri i Jashtëm iranian, Abbas Araqchi, tha se kishte potencial për përparim pasi Omani bëri disa propozime gjatë bisedimeve.

“Sapo kemi përfunduar një nga raundet më profesionale të bisedimeve. Ne e deklaruam me vendosmëri qëndrimin e Iranit. Fakti që tani jemi në një rrugë të arsyeshme, sipas mendimit tim, është në vetvete një shenjë progresi”, tha Araqchi për televizionin shtetëror.

“Propozimet dhe zgjidhjet do të shqyrtohen në kryeqytetet përkatëse, dhe raundi tjetër i bisedimeve do të caktohet në përputhje me rrethanat”.

Një zyrtar i lartë amerikan tha se bisedimet zgjatën më shumë se dy orë dhe ishin të drejtpërdrejta me ndërmjetësuesit e Omanit.

“Bisedimet vazhdojnë të jenë konstruktive – kemi bërë përparim të mëtejshëm, por ka ende punë për t’u bërë. Të dyja palët ranë dakord të takohen përsëri në të ardhmen e afërt. Jemi mirënjohës ndaj partnerëve tanë të Omanit për ndërmjetësimin e tyre të vazhdueshëm”, tha zyrtari, shkruan Reuters.