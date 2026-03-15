Irani arreston 500 persona të dyshuar për spiunazh dhe dërgim informacionesh drejt Izraelit
Autoritetet iraniane kanë arrestuar 500 persona të akuzuar për transmetim informacionesh tek armiqtë e vendit, bëri të ditur shefi i policisë së Republikës Islamike, Ahmadreza Radan. Sipas tij, rreth gjysma e rasteve lidhen me incidente serioze, “përfshirë persona që kanë dhënë informacione për goditjen e objektivave dhe të tjerë që kanë filmuar vendet e sulmeve dhe…
Autoritetet iraniane kanë arrestuar 500 persona të akuzuar për transmetim informacionesh tek armiqtë e vendit, bëri të ditur shefi i policisë së Republikës Islamike, Ahmadreza Radan.
Sipas tij, rreth gjysma e rasteve lidhen me incidente serioze, “përfshirë persona që kanë dhënë informacione për goditjen e objektivave dhe të tjerë që kanë filmuar vendet e sulmeve dhe i kanë dërguar videot”, raportoi Reuters. Ai nuk dha detaje se kur janë kryer arrestimet.
Më herët, mediat iraniane raportuan për dhjetëra arrestime të tjera në rajone të ndryshme të vendit. Në veriperëndim të Iran, agjencia gjysmëzyrtare Tasnim News Agency njoftoi se 20 persona u arrestuan pas akuzave të prokurorisë provinciale për dërgimin e informacioneve mbi vendndodhjen e objekteve ushtarake dhe të sigurisë iraniane drejt Israel, ka transmetuar Panorama.
Ndërkohë, në verilindje të Iranit, zonë që ka mbetur relativisht e paprekur nga sulmet ajrore, Tasnim raportoi edhe 10 arrestime të tjera, ku disa prej të dyshuarve akuzohen për mbledhje informacionesh mbi vende të ndjeshme.