Irani anulon bisedimet me SHBA-në “për shkak të sulmeve barbare izraelite”

Ministri i Jashtëm iranian, Abbas Araghchi, i ka konfirmuar Al Jazeera-s se raundi i ardhshëm i negociatave bërthamore Iran-Shtetet e Bashkuara, i planifikuar për të dielën në Oman, është anuluar.

I pyetur të shtunën, “A mund të kemi një konfirmim të qartë se bisedimet e së dielës janë anuluar?”, Araghchi u përgjigj, “Po”.

Menjëherë pas kësaj, edhe Omani konfirmoi se bisedimet “nuk do të zhvillohen më”.

Një zyrtar i lartë amerikan konfirmoi më vonë se bisedimet bërthamore nuk do të zhvillohen më. Zyrtari i tha agjencisë së lajmeve Associated Press se, megjithëse bisedimet u anuluan, “ne mbetemi të përkushtuar ndaj bisedimeve dhe shpresojmë që iranianët do të ulen së shpejti në tryezën e bisedimeve”, duke folur në mënyrë anonime për të diskutuar çështje diplomatike.

Më parë, Irani kishte lënë të kuptohej qartë se vazhdimi i bisedimeve bërthamore me SHBA-në ishte i pajustifikueshëm, ndërsa sulmet “barbare” izraelite synojnë kombin, raportuan mediat shtetërore iraniane, duke cituar Araghchi-n.

Duket e pashmangshme që bisedimet të bien viktimë e përshkallëzimit të papritur dhe masiv nga Izraeli dhe hakmarrja e Iranit.

Teherani e quajti dialogun mbi programin e tij bërthamor me SHBA-në si “të pakuptimtë” pasi Izraeli nisi sulmin e tij më të madh ushtarak ndonjëherë kundër Iranit, të cilin Teherani e akuzon Uashingtonin për mbështetje.

“Pala tjetër [SHBA-ja] veproi në një mënyrë që e bën dialogun të pakuptimtë. Nuk mund të pretendosh se negocion dhe në të njëjtën kohë të ndash punën duke lejuar regjimin sionist [Izraelin] të shënjestrojë territorin e Iranit”, citoi agjencia gjysmëzyrtare e lajmeve Tasnim e Iranit të thoshte të shtunën zëdhënësin e Ministrisë së Punëve të Jashtme, Esmaeil Baghaei.