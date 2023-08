IPKO shpreh mirënjohje për klientët nga diaspora që vizitojnë Kosovën këtë verë! Dëshmohet, përsëri, se është ofruesi më i besueshëm i shërbimeve të telekomunikimit!

Ndërsa sezoni veror po shpaloset, IPKO është e emocionuar t’i shpreh mirëseardhje të ngrohtë komunitetit të nderuar të diasporës. Kthimi i tyre në zemrën e Kosovës rezonon me lidhjet e forta që na bashkojnë përtej kufijve dhe zonave kohore.

Ndërsa dëshmojmë se anëtarët e diasporës edhe një herë zgjedhin IPKO-në si operatorin e tyre të besuar, ne jemi të prekur nga lidhja e qëndrueshme që ata ndajnë me rrënjët e tyre dhe me IPKO.

IPKO është jashtëzakonisht krenare për ofrimin e pakove ekskluzive të dizajnuara me kujdes për të përmbushur nevojat e ndryshme të komunitetit të diasporës. Pakot tona të përshtatura DTV dhe GSM iu mundësojnë atyre të qëndrojnë të lidhur me përmbajtjen e tyre të preferuar dhe me njerëzit e tyre të dashur, pa marrë parasysh distancën, duke ofruar internetin më stabil dhe më të shpejtë në vend, si dhe shumëllojshmëri kanalesh e programe televizive për të rritur dhe fëmijë.

Në një shprehje të përzemërt të falënderimit, IPKO ka organizuar aktivitete të veçanta promocionale verore nëpër qytetet e Kosovës, ku janë dhuruar dhurata të ndryshme, për të pasuruar përvojat e tyre gjatë vizitës së tyre në vendlindje dhe në dyqanet e IPKO.

Vendosmëria e diasporës për të zgjedhur edhe një herë IPKO-në si ofruesin e tyre të preferuar të shërbimeve, është një dëshmi e besimit të thellë që ata kanë në shërbimet dhe ofertat tona.

IPKO qëndron e mirënjohëse nga zgjedhja e diasporës për të qenë pjesë e familjes saj të gjerë. Përzgjedhja e tyre inkurajon për përpjekje të vazhdushme për inovacion dhe përsosmëri në ofrimin e shërbimeve të nivelit të lartë.