IPKO Organizon konferencen e pare per sigurine kibernetike

Ofruesi kryesor i telekomunikimit, IPKO, është krenar të shpallë Konferencën e parë të Sigurisë Kibernetike në Kosovë, duke shënuar një moment historik të rëndësishëm në forcimin e sigurisë dixhitale në rajon. Ngjarja është planifikuar të mbahet më 15 Nëntor, në Hotel Emerald në Prishtinë.

Në një epokë të transformimit dixhital të paprecedentë dhe kërcënimeve kibernetike në rritje, kjo ngjarje pioniere do të mbledhë disa nga ekspertët më të njohur të industrisë së sigurisë kibernetike për të trajtuar fushën në zhvillim dhe për të nxitur një kulturë dixhitale. Konferenca synon të fuqizojë organizatat, institucionet dhe individët për të mbrojtur asetet e tyre dixhitale, thelbësore në botën e sotme.

Konferenca ka marrë mbështetje të fortë nga organizatat kryesore në këtë fushë, duke përfshirë Telekom Slovenije, Fortinet, Nagra, Cisco, dhe Bitdefender. Pjesëmarrja e tyre si partnerë folës nënvizon rëndësinë e kësaj konference në nxitjen e ndërgjegjësimit rajonal për sigurinë kibernetike.

Folësit kryesorë:

Telekom Slovenije: Një ofrues lider evropian i telekomunikacionit, Telekom Slovenije sjell përvojën dhe njohuritë e saj të pasura për të udhëhequr pjesëmarrësit në zhvillimet e kërcënimeve kibernetike dhe strategjitë mbrojtëse.

Fortinet: Si një lider global në zgjidhjet e integruara të sigurisë kibernetike, eksperti i Fortinet do të ofrojë njohuri mbi teknologjitë më të fundit të sigurisë kibernetike dhe praktikat më të mira.

Nagra: Nagra, një kompani e Kudelski Group, e specializuar në sigurinë dixhitale dhe do të diskutojë rëndësinë e sigurimit të përmbajtjes dixhitale dhe rrjedhave të të ardhurave.

Cisco: Cisco, një lider teknologjik në mbarë botën, do të prezantojë gjendjen e fushës kibernetike dhe rëndësinë e infrastrukturës së sigurt të rrjetit.

Bitdefender: Bitdefender, një udhëheqës i teknologjisë së sigurisë kibernetike, do të ndriçojë pjesëmarrësit mbi përparimet më të fundit në sigurinë e pikës fundore dhe parandalimin e kërcënimeve.

Konferenca do të paraqesë gjithashtu një grup të larmishëm ekspertësh në një panel diskutimi. Pjesëmarrësit do të fitojnë njohuri gjithëpërfshirëse mbi tendencat, sfidat dhe zgjidhjet më të fundit të sigurisë kibernetike, duke i pajisur ata me njohuritë dhe mjetet për të zbutur rreziqet dhe për të forcuar mbrojtjen e tyre dixhitale.

Andras Pali, CEO i IPKO, shprehu entuziazmin e tij për këtë konferencë, duke thënë, “Ne jemi të lumtur që organizojmë Konferencën e parë të Sigurisë Kibernetike në Kosovë dhe bashkojmë liderët e industrisë, ekspertët dhe palët e interesuara për të adresuar çështjet urgjente në epokën tonë dixhitale. Së bashku, ne do të nxisim një ekosistem dixhital më të sigurt dhe elastik për komunitetin tonë. Si lider në industrinë e telekomunikacionit, IPKO është plotësisht e vetëdijshme për rolin jetik që luan në lidhjen e njerëzve dhe organizatave me botën dixhitale. Ne besojmë se qasja në sfera dixhitale duhet të shoqërohet gjithmonë me masa të fuqishme të sigurisë kibernetike. Duke organizuar këtë konferencë, ne kërkojmë të ndajmë njohuritë dhe ekspertizën tonë, duke ndihmuar komunitetin tonë të ndërtojë një të ardhme dixhitale më të sigurt.”

Si një kompani thellësisht e përkushtuar për avancimin e transformimit dixhital dhe nxitjen e një mjedisi të sigurt dixhital brenda Kosovës dhe rajonit më të gjerë, IPKO njeh rolin kryesor që luan në organizimin e kësaj ngjarje të rëndësishme. Konferenca e organizuar nga IPKO shërben si një dëshmi e përkushtimit të saj për të ofruar jo vetëm shërbime dixhitale të avancuara, por edhe një mjedis të sigurt online për klientët e saj dhe komunitetin në përgjithësi.

IPKO është në krye të inovacionit, lidhjes dhe avancimeve teknologjike, duke ofruar një gamë të gjerë shërbimesh që përfshijnë internetin fix me shpejtësi të lartë, zgjidhje moderne të komunikimit celular, televizion dixhital të avancuar dhe shërbime të avancuara ICT. Si lider në treg, IPKO ka demonstruar vazhdimisht një përkushtim të fortë për të përmirësuar aksesin dixhital, lidhjen dhe cilësinë e përgjithshme të jetës për klientët e saj.

IPKO vazhdon të investojë në teknologji të avancuara dhe zgjidhje të sigurta, duke siguruar që klientët e saj dhe komuniteti më i gjerë të mund të gëzojnë përfitimet e një bote online pa rrezikuar sigurinë e tyre në internet.