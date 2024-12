IPKO Feston 25 vjetorin me Koncertin më Spektakolar të Fundvitit në Prishtinë

Prishtinë, 27 Dhjetor 2024 – Për të festuar një çerek shekulli inovacion dhe sukses, IPKO po sjell një spektakël muzikor të paharrueshëm më 30 dhjetor në Sheshin “George Bush” në Prishtinë. Ky event unik, i hapur për të gjithë qytetarët e Kosovës, premton të transformojë kryeqytetin në një arenë magjike festive, duke e kthyer këtë fundvit në një mbrëmje që do të mbetet gjatë në kujtesë

Në skenë do të performojnë disa nga yjet më të mëdhenj të muzikës shqiptare: Alban Skënderaj, Era Istrefi, Ledri Vula dhe DJ Gamble, të cilët do të sjellin energji të jashtëzakonshme dhe emocione që do të mbeten gjatë në kujtesë. Mbrëmja është konceptuar si një festë për të gjithë, ku tingujt e muzikës dhe atmosfera festive do të ndriçojnë zemrën e kryeqytetit.

“Ky përvjetor shënon një moment të rëndësishëm për të reflektuar mbi të kaluarën dhe për të falënderuar të gjithë ata që kanë qenë pjesë e suksesit tonë. Ky koncert është mënyra jonë për të thënë faleminderit klientëve tanë, partnerëve dhe punonjësve që na kanë mbështetur gjatë këtij rrugëtimi. IPKO ka qenë pranë komunitetit gjatë gjithë vitit në çdo fushë, veçanërisht në kulturë, dhe ky koncert përmbyll një vit plot angazhime dhe aktivitete për komunitetin,” ka deklaruar András Páli, Drejtor Ekzekutiv i IPKO.

Gjatë 25 viteve, IPKO ka tejkaluar sfidat dhe ka ndërtuar një histori suksesi të bazuar në besimin e klientëve dhe përkushtimin për shërbime cilësore. Ky koncert madhështor, një dhuratë për të gjithë qytetarët, simbolizon jo vetëm arritjet e kaluara, por edhe angazhimin e vazhdueshëm për të ardhmen.

Spektakli, që pritet të zgjasë deri në orët e vona të mbrëmjes, ka ndezur rrjetet sociale dhe është kthyer në temën kryesore të javës, duke u vlerësuar si ngjarja më emocionuese e këtij fundviti.

Të gjithë janë të ftuar të bashkohen në këtë natë të veçantë, ku muzika, dritat dhe atmosfera magjike do të krijojnë një përvojë të paharrueshme që do të mbetet në kujtesë për shumë vite.

IPKO, lider në telekomunikacion në Kosovë, vazhdon të ofrojë shërbime të shkëlqyera në telefoninë mobile, internetin dhe televizionin digjital. Për më shumë informacion, vizitoni www.ipko.com.