IPK njofton se një polic është suspenduar për fotografim të paautorizuar

Inspektorati i Policisë së Kosovës, ka njoftuar se një polic i Njësisë së Reagimit të Shpejtë, është suspenduar.

Në njoftimin e IPK’së shtohet se, polici dyshohet për fotografim apo incizim të paautorizuar.

“Hetuesit e IPK-së kanë pranuar informacione sot lidhur me dyshimin se një zyrtar policor ( i Njësisë së Reagimit të Shpejtë – Drejtoria Rajonale Policore – Mitrovicë e Jugut) është i dyshuar për fotografim apo incizim i paautorizuar”, thuhet ndër tjerash në njoftim.

Njoftimi i plotë:

Komunikatë për media

Suspendohet një zyrtar policor

Prishtinë/Mitrovicë e Jugut, 24 qershor 2023

Një zyrtar policor është suspenduar sot me rekomandim të IPK-së nga Policia e Kosovës .

Hetuesit e IPK-së kanë pranuar informacione sot lidhur me dyshimin se një zyrtar policor ( i Njësisë së Reagimit të Shpejtë – Drejtoria Rajonale Policore – Mitrovicë e Jugut) është i dyshuar për fotografim apo incizim i paautorizuar.

Hetuesit kanë ndërmarrë disa veprime hetimore kurse si pjesë e procedurave administrative, krahas hetimit që po zhvillohet zyrtari policor është suspenduar.

Hetuesit e IPK-së do të vazhdojnë të ndërmarrin edhe veprime të tjera hetimore drejt ndriçimit të plotë të këtij rasti në konsultim me prokurorin kompetent dhe në përputhje me autorizimet ligjore të Inspektoratit Policor.