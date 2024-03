IPK në diskutim publik me qytetarë dhe organizatat e shoqërisë civile në Mitrovicën e Veriut, diskutojnë mbi rolin dhe misionin e IPK-së Inspektorati Policor i Kosovës ka mbajtur takim me banorët e Mitrovicës së Veriut, për prezantimin e punës së IPK-së mandati, fushëveprimtaria dhe juridiksioni me synim që të fuqizohet ndërgjegjësimi për rolin e IPK-së dhe bashkëpunimi me qytetarë. Ndërsa gjatë diskutimit me banorët u dhanë shpjegimet për ecurinë e procedurës hetimore në rastet që trajton IPK…