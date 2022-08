IPK fillon hetimet ndaj policëve që ishin pjesë e takimit të komunave veriore Pjesëmarrja në mbledhjen të përbashkët të katër komunave veriore të Kosovës, u ka kushtuar disa zyrtarëve policor me nisje të hetimeve ndaj tyre. Inspektorati Policor i Kosovës e ka konfirmuar këtë informacion për Radio Televizionin Dukagjini. “IPK ju konfirmon se lidhur me këtë rast është në proces të grumbullimit të informacioneve në përputhje me misionin…