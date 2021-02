IPK e arreston kapitenin e policisë në flagrancë duke marrë fajde

Zyrati policor në fjalë ishte punonjës në Drejtorinë Rajonale të Ferizajit dhe arrestimi është bërë sot në flagrancë, shkruan lajmi.net.

Ky është njoftimi i plotë pa ndërhyrje:

Inspektorati Policor i Kosovës respektivisht Departamenti i Hetimeve ka arrestuar sot në orët e pasdites një zyrtar policor me gradën e kapitenit (punonjës në Drejtorinë Rajonale në Ferizaj) me dyshimin se i njëjti ka kryer veprën penale të fajdes.

Arrestimi i tij është bërë në flagrancë sot në orët e pasdites nga hetuesit e IPK-së në Ferizaj pas një hetimi të përbashkët me zyrtarët e Drejtorisë të Hetimeve të Krimeve Ekonomike dhe Korrupsionit të Policisë së Kosovës.

Hetimi i përbashkët lidhur me këtë rast kishte filluar rreth një vit më parë kurse si të dyshuar janë të përfshirë edhe disa qytetarë.

