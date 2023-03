Inzaghi për ndeshjen ndaj Portos: Duam të shkojmë edhe më tutje

Simone Inzaghi ka dhënë vlerësimin e tij para ndeshjes së dytë të Interit në Ligën e Kampionëve kundër Portos.

Inzaghi zhvilloi konferencën e tij për shtyp së bashku me Hakan Calhanoglu të hënën në mbrëmje përpara ndeshjes së kthimit të Interit në raundin e 16-të kundër Portos në ‘Estadio do Dragao’ të martën në mbrëmje.

Pavarësisht se mbajti një avantazh 1-0 në fillim të lojës, Inzaghi pranon se ka ende shumë punë për të bërë.

“Ne e dimë se po përballemi me një ekip cilësor. Ne i pamë në ndeshjen e parë, ata janë të fortë në situatat një-në-një. Ne i dimë statistikat e Portos, italianët kanë vuajtur gjithmonë vitet e fundit, por ne jemi përgatitur në mënyrën më të mirë të mundshme, duke respektuar Porton dhe mbi të gjitha duke u fokusuar te vetja”, u shpreh trajneri.

“Ne e dimë se do të jetë një ndeshje shumë kuptimplote, mes dy skuadrave që e kanë merituar plotësisht të jenë këtu pas tejkalimit të dy grupeve shumë të vështira. Nesër do të jetë një përballje e duhur.

Ne e dimë që nesër mund të bëjmë një hap të madh dhe të rikthehemi në tetë të fundit. Nuk ka ndodhur për një kohë të gjatë dhe ne duam të shkojmë edhe më tej. Ndeshja e kthimit do të jetë edhe më stimuluese, do të kemi nevojë për përqendrim sepse përballemi me një ekip që është mësuar me këto lloj ndeshjesh”.

Interi ka fituar vetëm një nga tre ndeshjet e fundit që nga hera e fundit që u përball me Porton në fund të shkurtit.