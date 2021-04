Inzaghi për COVID-19: Eksperiencë e keqe, por fatmirësisht e kalova

Inzaghi kishte rezultuar pozitiv dy javë më parë, ku pas tij edhe fëmija dhe gruaja e tij rezultuan me virus, shkruan lajmi.net.

Lazio do të përballet me Milanin, me shpresat për rezultat pozitiv dhe me objektivin për të marrë pjesë në Ligën e Kampionëve sezonin e ardhshëm.

Por, sipas mediave italiane, gjendja e tij ishte stabile në aspektin e rrezikshmërisë së jetës, por se italiani nuk e pati të lehtë përballjen me COVID-19.

Këtë e konfirmoi edhe vet ai, kur duke folur para ndeshjes me Milanin, u pyet për eksperiencën e tij me virusin.

“Fillimisht jam i kënaqur që jam rikthyer por patjetër që nuk ishte aspak periudhë e lehtë për mua, sepse kisha gruan dhe fëmijët pozitivë”, tha ai.

“Nuk ishte një eksperiencë e mirë, por fatmirësisht e kalova dhe dua të falënderoj djemtë dhe stafin tim për kujdesin e tyre në këto 18 ditë”, deklaroi Simone Inzaghi./Lajmi.net/