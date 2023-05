Inzaghi nuk e diskuton të ardhmen, ndjehet i sigurt në stolin e Interit Mbrëmjen e nesërme, “zikaltërit” e Inter do të përballen me “violët” e Fiorentina në finalen e madhe të Kupës së Italisë, që si zakonisht në do të zhvillohet në mitikun “Stadio Olimpico” të Romës. Ditën e sotme është mbajtur dhe konferenca për shtyp në prag të finales, nga ku trajneri i “zikaltërve”, Simone Inzaghi është…