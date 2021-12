Ekskluzive për lajmi.net, gjithçka rreth “Big Brother Vip”, përgjigjet Vesel Kurtishaj

Lidhja Donald-Beatrix, kush janë banorët më të fortë, a do ta fitojë bastin nëse Big Mama largohet sonte, kush mendon se do ta fitojë këtë edicion, e shumë përgjigje tjera mund t’i lexoni në intervistën më poshtë, shkruan lajmi.net.

Përshëndetje Vesel, si e ke parë deri tani edicionin Vip të Big Brother Albania?

Duke qenë se jam i zënë në pjesën me të madhe të kohës nuk mund të them që e ndjek gjatë gjithë kohës, por që sigurisht duke qenë se është një nga programet televizive më të ndjekura dhe po ashtu duke qenë se në ditët e sotme mjafton të kesh një celular me wifi dhe mund të shohësh gjithçka dëshiron, kur kam mundësi e ndjek!

A mendon se produksioni ka pasur anime në konkurrentë të caktuar?



Nuk mund t’a them me bindje një gjë të tillë, edhe pse në momente të caktuara, duket sikur bëhen favorizime, apo penalizime pavend!

Mendoj se publiku afeksionohet me personazhe të ndryshëm aty brenda dhe në momentin që një nga personazhet me të cilin një pjesë e mirë e publikut është afeksionuar del nga shtëpia, atëherë kjo pjesë e publikut duke mos e pritur daljen e tij mendon se e ka nxjerrë produksioni, sepse ashtu ndjehet në fakt, sikur i është bërë një padrejtësi.



Si e komenton largimin e Fifit?



Një artiste e madhe me shpirt të lirë si Fifi nuk mund të funksiononte normalisht në nje vend të mbyllur si BB. Mendoj se ndërmori veprimin e duhur për veten e saj!

Po lidhjen Donald-Beatrix dhe historinë e tij me Borën?



Nuk mendoj se është dashuri, në kuptimin e mirëfilltë të fjalës, mendoj se është thjeshtë një pëlqim, tërheqje fizike, pasion apo afeksion, të paktën nga ana e Donaldit, se Beatrixi mund të ketë edhe vërtetë ndjenja të forta për të, duke qenë se e ka pëlqyer që jashtë.

Une e kam jetuar në vetë të parë të qëndruarit në atë shtëpi dhe e di mirë se sa nevojë ke aty të ndjesh dikë afër, dikë që të mbeshtet, të ofron ngrohtësi e me të cilin/lën do ndash ditët! Po ashtu unë di edhe se si amplifikohet aty brenda çdo ndjesi e jotja në lidhje me marrjen, apo mos marrjen e një sinjali apo shenje sado të vogël, sikur edhe thjeshtë një duartrokitje duarsh, kjo besoj ka ndikuar në pritshmëritë që Donaldi kishte në lidhje me Borën mbas dhënies së varëses. Duke qenë se përpara se të futeshin aty ata ishin të ndarë prej 6 muajsh, në mendjen e tij ai e kerkonte një lloj shenje për t’u siguruar. Shto këtu edhe sinjalet e rreme të Meridianit dhe Antonelës të cilat i vunë vulën gjithçkaje!

Mendoj se ka qenë i dashuruar me Borën, por se çfarë barrierash kanë patur e se cilat kanë qenë arsyet e ndarjes i dijnë vetëm ata të dy dhe pikërisht, nisur nga kjo mendoj se të gjithë ne që japim opinione nga jashtë, përfshirë këtu edhe mua, jemi subjektive në opinionet tona sepse tek e fundit ne nuk jemi as në zemren e as në mendjen e Donaldit apo Beatrixes që të gjykojmë për vendimet dhe jetën e tyre, po ashtu nuk dijmë as arsyet e vërteta që e shtyn Donaldin të hidhte këtë hap, hap për të cilin edhe ai vet ishte koshient që do e penalizonte, ose do j’a bënte më të veshtirë lojën aty!

Së fundmi janë larguar edhe dy Dj-të Kosovar dhe me pas njëri u rikthye në shtëpi, si e komenton këtë strategji të produksionit?



Të them të drejtën nuk më duket veprim i drejtë ndarja e tyre, sepse ata ua kishin dhënë mundësinë një herë që ata të ndaheshin dhe ata nuk pranuan, përse duhej të përsëritej edhe një herë tjetër si opsion?! Më duket shumë pa sens dhe për të qenë i sinqertë më ka ardhur keq për daljen e DJ PM sepse mendoj qe jo vetëm ishte pozitiv, por i jepte edhe shumë hare e humor shtëpisë, përpos historisë së dashurisë me Sarën, që për hir të së vërtetës duket se është ajo vajza “next door” si të thuash, që do e pëlqente çdo familjar i yni e që në Kosovë pëlqehet shumë si personazh!

Pas largimit të Dj PM ka pasur shumë komente për dyshim në votat e publikut, a mendon se llogariten votat e publikut në vendimet dhe eliminimet që bëhen?



Përsëri kjo është një pyetje të cilës nuk mund t’i jap unë përgjigje. Gjithmonë ka kontestime, si për daljet e banoreve, për futjet “e gjetura” ose jo, po ashtu edhe për fituesit. Ajo që mund të them është se po, është e vërtetë, ndjehet pakënaqësia nëpërmjet komenteve për daljen e PM dhe për të qenë i sinqertë, mendoj se aty brenda ka banorë që duhej të dilnin shumë perpara PM, por në të njëjtën kohë nuk mund të them nëse ka mospërputhje midis komenteve në rrjetet sociale dhe votave me sms, ndodh sepse nuk janë ata që komentojnë po të njëjtët me ata që votojnë, apo kjo ndodh për ndonjë arsye tjetër, këtë nuk e them dot unë!

A ka skenar në Big Brother VIP?



Një lloj skenari ka, sepse tek e fundit spektaklet live sigurisht që kanë një skenar, por përsa i përket pjesës tjetër, dmth jo pjesa e spektaklit, besoj se duke njohur me kalimin e kohës karakteret e ndryshme të personazheve që janë brenda, besoj se, bazuar në këto karaktere ndërtohen situata të ndryshme në menyrë që personazhet të kanalizohen në një formë të caktuar, dikujt t’i shpalosen vlerat me shumë, dikujt tjetër t’i dalë më në pah talenti, apo pozitiviteti, dikujt tjetër dobesia, egoizmi, cinizmi etj.

Nuk mund të them se është një skenar i mirëfilltë, sepse t’i nuk je në mendjet apo zemrat, ndjesi të 16 banorëve të ndryshem që futen aty brenda, por një lloj drejtimi, një lloj kanalizimi të situatave të caktuara ka për të të çuar ty aty ku BB do, për të dhënë herë-herë edhe një mesazh të caktuar tek e fundit, shpesh herë edhe për të ndihmuar dikë në nevojë!

Ditën kur është futur Big Mama në shtëpi, në një live në Instagram ke deklaruar se ajo do të qëndrojë vetëm 3 javë në shtëpi dhe sonte bëhen 3 javë dhe Big Mama është në nominim, çfarë di më shumë ti rreth kësaj historie?

Po, e vumë bast live në instagram me një ish banor të BB vip që thoshte se Big Mama është në finale, ndërsa une thashë që nuk rri më shumë se 3 javë. Sot, me datë 24 bëhen 3 javë që ka hy Bigu, mbetet të shihet a do e fitoj bastin 😜

Kush është konkurenti më i fortë dhe me i dobët sipas teje?

Mendoj se aty ka disa konkurentë të fortë dhe disa të dobët, ashtu siç ka edhe disa që janë diku midis. Konkurente e fortë e kam menduar fillimisht se Arjola do ishte, por me kalimin e kohës nuk më ka rezultuar e tillë. Einxhel p.sh, është shumë e artikuluar, e qetë kur argumenton dhe analizon, është vajzë shumë e zgjuar, por i mungon paksa kjo pjesa e të qenit e butë, të paktën në dukje, sepse kjo do t’a bënte më tërheqëse për publikun, po ashtu edhe Beniada është një nga lojtaret më të veçanta tipologjinë e së cilës rrallë e kemi parë në ndonjë banor të BBV në përgjithësi. Edhe ajo është e zgjuar dhe ka një qetësi për t’u admiruar, por nëse do bazoheshim në dinamikat që kanë ndodhur në vazhdimësi, jave pas jave, që nga fillimi e deri në momentin që po flasim mendoj se Donaldi është konkurenti që i ka dhuruar më shumë emocione se kushdo tjetër publikut javë pas jave, duke filluar që nga emocionet nga takimi me Borën, duke vazhduar edhe me pakënaqësinë që krijoi tek një pjesë e publikut me lidhjen që krijoi me Beatrix e deri tek emocionet që na dhuroi me artin e tij dhe sigurimin e ndihmës për fëmijët në nevojë, shto këtu edhe humorin e pafund që dhuron çdo ditë në atë shtëpi. Mendoj se Donaldi është konkurenti që i ka dhënë shpirtin asaj shtëpie. Sigurisht që edhe Iliri është konkurent i fortë, por është shumë linear, ndryshe nga Donaldi është në pjesën më të madhe të kohës i zymtë, duke qenë se bën kalkulime dhe e ka mendjen gjatë gjithë kohës te loja, duket sikur as nuk po e shijon siç duhet si eksperiencë. Parë në këtë këndvështrim do veçoja Donaldin si konkurentin më të fortë, sepse e ka bërë publikun të qajë, të lumturohet edhe të qeshë bashkë me të ashtu siç e ka bërë edhe të mos e dojë në momente të caktuara, me pak fjalë ka dhënë gjithçka nga vetja, me shumë se kushdo tjetër aty!

A je pro apo kundër Ilirit në deklaratën se personazhet si Sara apo që vijnë nga Përputhen nuk duhej të ishin në Big Brother?

Sigurisht që jam kundër. Mendoj se thelbi i gjithë këtij diskutimi duhet të fillojë nga fakti se Iliri 50 vjeç nuk ka se si të paragjykojë apo gjykojë se sa kot është Sara 25 vjeçe që është sa gjysma e moshës së tij, sepse Iliri do ishte pak “jashtë mode” në këtë aspekt, nëse do ishte ky termi i duhur, sepse Iliri nuk e ka idenë që Sarah 25 vjeç është goxha e sukseshme për moshën që ka, në një fushë që është në një far mënyre zëri i fundit i teknologjisë në biznes, që është e ardhmja, gjë që Iliri nuk do t’a bënte dot kurrë dhe kur Sarah, apo kushdo tjetër aty të shkojë në moshën e Ilirit 50 vjeç do këtë arritur shumë më tepër e do jetë bërë ndoshta shumë më e famshme se ai.

Me pak fjalë krahasimi midis një të riu si Donaldi p.sh që është vetëm 26, që ka treguar tek e fundit që është një artist multi dimensional, është edhe piktor, është edhe aktor, ndryshe nga Iliri që vetëm për baletin është i njohur, është në gjendje të hahet dhëmbë për dhëmbë me çdo gur që hedh. Iliri 50 vjeç që ka mbi supe një eksperiencë jetësore shumë më të gjatë, gjë që të ndihmon të ruash qëtësinë e të jesh më i pjekur, krahasimi në këtë rast nuk mendoj se ia ngre vlerat Ilirit, përkundrazi vlerat ju ngrihen të rinjve që edhe pse shumë më të rinj në moshë se sa ai, kanë arritur shumë më tepër nga çdo kishte arritur ai në moshën e tyre. Doja t’a nënvizoja këtë pjesë sepse lexoj shpesh komente të tipit që aty vetëm Iliri është VIP e të tjerët nuk krahasohen me të, krahasimi do kishte vlerë nëse edhe keta të tjerët do kishin të njëjten moshë me Ilirin, ose do kishte vlerë nëse do krahasohej karriera e Monikës dhe Ilirit, jo e pjesës tjetër dhe Ilirit për arsye moshe!

Kush e meriton fitoren sipas teje?

Nuk mund të them me bindje se kush do ta fitojë, por mund të them sipas këndvështrimit tim se kush mendoj unë se e meriton dhe në bazë të vlerësimeve dhe arsyeve që dhashë më lartë mendoj se e meriton dhe shpresoj shumë t’a fitojë Donaldi!

Faleminderit.