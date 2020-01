Intervistë/ Qehaja: MASHT-i fajtor për dështimin e cilësisë së arsimit para-universitar

Rezultati shumë i dobët i Kosovës në PISA, gjendja në arsimin e lartë, pakënaqësia me pagat, grevat e punëtorëve të arsimit dhe të ngjashme kanë qenë problemet që e kanë përcjellur arsimin vitet e fundit.

Për të folur më tepër rreth gjendjes në arsim, lajmi.net ka realizuar një intervistë me njohësin e çështjeve të arsimit, Rinor Qehaja.

Qehaja në intervistën për lajmi.net është shprehur se gjendja e keqe në arsim është si pasojë e mungesës së përgjegjësisë dhe dështimi në realizimin e premtimeve për përmirësimin e gjendjes aktuale.

Sa i përket PISA-s, Qehaja është shprehur se rezultati paraqet përmbledhje valide e reale të gjendjes së arsimit në vend. Ai ka lënë fajtor MASHT-in për dështimin e cilësisë së arsimit para-universitar.

Qehaja në intervistën për lajmi.net ka folur edhe për gjendjen në Universitetin e Prishtinës, cilësinë e përgjithshme të arsimit në Kosovë dhe mënyrat e përmirësimit të gjendjes aktuale.

Për më tepër, mund ta lexoni të plotë intervistën e tij për lajmi.net:

Lajmi.net: Si e shihni situatën në arsim vitin e fundit dhe cilat janë sukseset apo dështimet e Ministrisë të Arsimit gjatë këtyre 2 viteve mandat?

Rinor Qehaja: Nëse krahasojmë planin qeverisës për arsimin, atë çka është premtuar në fillim të mandatit, dhe entuziazmin për ndryshim, besoj që shumë njëzëri kushdo i përfshirë në arsim është i dëshpëruar me situatën në të cilën jemi. Kjo bëhet më shqetësuese kur as pikësynimet e raportit të agjendës europiane nuk janë përmbushur. Mungesa e përgjegjësisë ka lejuar që shumë iniciativa të paraqiten medialisht mirëpo asnjëherë të kemi diçka konkrete, rikujtoj këtu, profilizimin e universiteteve rajonale, mësimin gjithë ditorë, përkthimin e teksteve shkollore etj. Ajo çka në vlerësimin tim është e papranueshme është dështimi në përkrahje në zbatim të kornizës së re kurrikulare, kjo, siç duket ka munguar në tërësi në agjendën e ministrisë, përkundër që cilësia në mësimdhënie është ekskluzivisht e ndërlidhur me këtë. Nga ana tjetër, kemi përkushtim për pjesëmarrje dhe organizim të testeve ndërkombëtare, që gjë të lë përshtypjen e një përkushtimi për rankim sesa për cilësi në arsimin. Instituti EdGuard në veçanti do të ndjek të gjitha mjetet avokuese për të kundërshtuar procesin e përzgjedhjes së teksteve të reja shkollore. Keq menaxhimi i procesit të vlerësimit pa evitueshëm ka rezultuar me tekste të reja të miratuara për botim që mungojnë shumë në cilësi, dhe në asnjë moment nuk ofrojnë përmirësim nga ato të kaluarat. Kjo, është jetike për arsimin para universitar në vend dhe kurrsesi nuk guxon që për arsye politike të mbulohet, por, të pranohet si dështim dhe kushdo i përfshirë në proces të jep përgjegjësi, mbi të gjitha përgjegjësi për kohën e humbur dhe vonesat që të kemi tekste të mirëfillta për nxënësit tanë. Mos komunikimi mes stafit civil dhe atij politik në një ministri është i pa tolerueshëm. Si rezultat i dështimit në ristrukturimin e brendshëm të MASHT, shumëçka në ministri ka ngel e pezull. Kjo e kurorëzuar edhe me incidente, që nuk i kontribuojnë hiq fare imazhit të ministrisë. Shpresoj shumë që përtej inatesh personale dhe politike, MASHT të rrit përkushtimin për korrigjim të shumë problemeve në arsim. Problemet në arsim janë të shumta dhe çfarëdo anashkalimi i tyre është i pafalshëm – në fund të ditës dëmi nga mos dhe keq udhëheqja është ai ndaj të rinjve në sistem.

Lajmi.net: Kosova sërish dështoi në PISA ku mendoni se është problemi?

Rinor Qehaja: Rezultatet nga testi PISA 2018 paraqet një përmbledhje valide dhe reale të arsimit në vend. Ajo rritje qe është pritur dhe proklamuar nga MASHT nuk ka ndodhur. Një rezultat i tille, nuk është befasues, dhe arsyetimi i keqadministrimit dhe mos përgatitjes nga PISA 2015 me nuk qëndron, pra, dështimi është ne cilësi te arsimit para universitar ne vend, dhe për këtë përgjegjës është MASHT.

Me cilësinë aktuale të mësimdhënies dhe dështimin në zbatim të kurrikulës do te ishte çudi të kishim rezultate më të mira. Përkundër përkushtimit të MASHT në administrim të testit, rikujtoj qe administrimi vetëm nuk ofron rezultat, është përkushtimi disa vjeçar në sigurim të cilësisë që do të mund të garantoj rezultatete më të mira.

Lajmi.net: Mes MASHT-it dhe SBASHK-ut vazhdimisht ka pasur përplasje sidomos për grevat dhe pagat – si e shihni rritjen e pagave dhe veprimet e SBASHK-ut?

Rinor Qehaja: Greva përkundër që paraqet të drejtë sindikale të mësimdhënësve, përderisa pengon procesin mësimor, nuk mund të jetë e pranueshme. SBASHK tashmë ka shkaktuar dëm të pariparueshëm në vitin e kaluar mësimor, dhe çfarëdo kërcënimi tjetër për greve, do të duhet të sjelltë kundërshtim të fuqishëm nga komuniteti i prindërve në veçanti. Situatat si kjo na rikujton domosdoshmërinë e rishikimit te ligjit për greva, ne veçanti për profesione te ndjeshme, si kjo e mësimdhënësve, ashtu sikurse është e rregulluar ne shume vende perëndimore.

Lajmi.net: Si e shihni situatën në Universitetin e Prishtinës aktualisht?

Rinor Qehaja: Depolitizomi dhe departizimi i UP-së janë parakusht që ndryshimi në universitet të ndodhë. Iniciativat për ndryshim të gjendjes janë peng të politikës dhe grupeve të interesit, për rrjedhojë, i gjithe debati për cilësi ka ngelur i kufizuar tek publikimet vetëm. Fokusi i UP do te duhej te jete ai i perputhjes se profileve me tregun e punës, qe studenteve do tu mundësonte shkathtësi qe me te vërtet u nevojiten ne pune dhe kontribuojmë ne punësim te tyre.

Institucioni i UP-së është shndërruar në mjet për të arritur interesa të ngushta personale, dhe asnjëherë në ofrim të dijes të mirëfilltë. Kjo situate, na bën të shohim studentë me qëllim të vetëm marrjen e diplomës, profesorëve me qëllim të vetëm avancimet, dhe institucionet vendimmarrëse të interesuara në status quo, kjo për të ruajtur klientelizmin e instaluar në universitet.

Lajmi.net: Çfarë duhet të bëjë Kosova që të ketë arsim më cilësor?

Rinor Qehaja: Pikënisje e ndryshimit në arsim është vullneti dhe përkushtimi politik për ndryshim, pra, politika duhet të shkoj përtej premtimit për rritje rrogash dhe të përqendrohen që substacialisht të korrigjoj mangësitë në sistem. Ky korrigjim, mbi të gjitha kërkon njerëz kompetent që udhëheqin me procese – është koha e fundit që politikat për arsimin të udhëhiqen nga njerëz që nuk din asgjë për arsimin.

Lajmi.net: A është Kosova në rrugë të duhur për të krijuar një sistem të mirëfilltë të arsimit (nëse po, pse dhe nëse jo, si e shihni ju)?

Rinor Qehaja: Kosova mungon shumë në cilësi në arsim, kjo, nuk paraqet risi, por padrejtësi të instaluar nga politika kundrejt të rinjve në vend. Kur shikon mangësitë në sistem, kupton që shumë probleme janë aty për shkak të neglizhencës institucionale. Iniciativa të vogla për ndryshim, janë jo signifikante që të mund të sjellin përmirësim e nevojshëm. Rikujtoj që qeveri të ndryshme vinë me qëllime të ndryshme dhe proklamojnë ndryshime, mirëpo ndryshimi i vërtet vazhdon të mos jetë prezent.

Në arsimin në vend nuk është problem sistemi, por llogaridhënia në zbatim, dhe atë përfshirë të të gjitha palët, nga mësimdhënësit deri në MASHT. Sikur të gjithë akterët të ndjenin përgjegjësi dhe llogaridhënie dyshoj që përkushtimi dhe jo cilësia do të ishte si është sot. Nuk besoj që ka mësimdhënës jo të mirë, por ka mësimdhënës, që në mungesë mbikëqyrje nuk performajnë denjësisht në klasë. Sikurse nuk besoj që ka politka jo të mira, por në mungesë të mbikëqyrjes, shumë pak nga po të njëjtat zbatohen. /Lajmi.net/