Intervistë/ Naser Rugova: LDK do të ketë një kryetar që nuk i hedh në diskutim kufijtë e Kosovës

Deputeti i Lidhjes Demokratike të Kosovës, Naser Rugova, në një intervistë ekskluzive për lajmi.net ka folur më gjerësisht për zgjedhjet e brendshme të partisë së tij.

Rugova ka thënë, se LDK nuk ka përçarje të brendshme dhe se shumë shpejt do ta zgjidhë një kryetar që do të jetë unifikues për partinë dhe gjithë të tjerët do të rreshtohen pas tij.

Sipas deputetit, mendimet personale të individëve nuk do të përfaqësojnë qëndrimin e LDK-së në lidhje më korrigjimin apo shkëmbimin e territoreve, gjë që e bën të pamundur hedhjen e kësaj çështje në tavolinë me Serbinë.

“Lidhja Demokratike e Kosovës ka një logjikë institucionale dhe ne i respektojmë edhe si lidership i partisë, por edhe si grup parlamentar i LDK, i respektojmë vendimet e organeve të LDK-së. Në mbledhjen e fundit të Këshillit të Përgjithshëm të Lidhjes Demokratike të Kosovës, ne kemi dal me orientime sa i përket dialogut dhe shkëmbimit të territoreve. LDK zyrtarisht deklaroi se është kundër shkëmbimit të territoreve me cilindo shtet. Qëndrim zyrtar i LDK-së është mosprekshmëria e kufijve, sovranitetit të Kosovës dhe rendit kushtetues”, është shprehur Rugova.

I pyetur nëse LDK i frikësohet zgjedhjes së Lutfi Hazirit, i cili ka shprehur hapur se është pro bashkimit të Luginës së Preshevës me Kosovën, Rugova ka thënë se edhe po të zgjidhej Haziri në krye të LDK-së ai do të veprojë sipas qëndrimit të partisë.

“Zotëri Haziri sigurisht që do ta respektojë vullnetin e elektoratit të LDK-së dhe të strukturave të LDK-së. Qëndrimet dhe vendimet e organeve udhëheqëse, në këtë rast, e Këshillit të Përgjithshëm të LDK-së, janë obligative për Lidhjen Demokratike të Kosovës dhe duhet t’i subordinohen edhe kryetari edhe nënkryetarët edhe anëtarët e kryesisë edhe ne si të zgjedhur”, ka thënë më pas deputeti i LDK-së.

Duke hedhur poshtë të gjitha pretendimet se LDK është e ndarë në grupe, Rugova ka thënë se “ka ambicie të figurave të shquara të LDK-së që të garojnë për të parin e LDK-së”.

Rugova flet nëse ndonjëri nga anëtarët e familjes së ish-kryetarit të ndjerë, Ibrahim Rugova do të jetë kandidat për të udhëhequr me partinë e babit të tyre.

Ai poashtu ka folur edhe për kandidatin e mundshëm që LDK-ja do ta propozojë për kryeministër të Kosovës? Duke thënë se pas zgjedhje të brendshme LDK do ta çojë vendin në zgjedhje të jashtëzakonshme nacionale.

Por, me deputetin e LDK-së është diskutuar edhe për çështje të tjera politike për të cilat ju ftojmë ta ndiqni intervistën e realizuar nga gazetarja, Flutura Toplana. /Lajmi.net/