Intervistë ekskluzive me “Ariun shqiptar”, Reshat Mati: Do bëjë një luftë në Shqipëri, ëndrra është të bëhem kampion bote… Boksieri shqiptar që vepron në Amerikë, Reshat Mati ka arritur një tjetër fitore në karrierën e tij. Në New York, “ariu shqiptar” nokutoi kundërshtarin e tij, Dakota Linger. Me këtë fitore, Mati vazhdon rekordin e tij fantastik me 14 ndeshje dhe 14 fitore, 8 prej tyre me nokaut. Në një intervistë ekskluzive për Lajmi.net, Reshat…