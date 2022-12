Intervenojnë SHBA e BE: Po punojmë me Kurtin e Vuçiqin për zgjidhje politike për situatën në veri Departamenti amerikan i Shtetit tha se Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe Bashkimi Evropian janë duke punuar me kryeministrin e Kosovës, Albin Kurti, dhe presidentin e Serbisë, Aleksandar Vuçiq, për të gjetur një zgjidhje politike që të ulen tensionet në veri të Kosovës. DASH tha se SHBA-ja dhe BE-ja mirëpresin garancitë e lidershipit të Kosovës…