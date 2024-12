Intervenim emergjent, KOSTT njofton për ndërprerje të rrymës në Prishtinë

Në njoftim thuhet se disa lagje do të mbesin pa energji elektrike nga ora 12:00 deri në ora 15:00.

“Njoftohen qytetarët që me qëllim të krijimit të kushteve të sigurisë në punë, për të mundësuar intervenimin emergjent në transformatorin energjetik TR2 110/35kV në Nënstacionin 110/35/10kV Prishtina 1, sot me datë 26 Dhjetor 2024, nga ora 12:00 deri në 15:00, do të bëhet shkyçja e këtij transformatori në nënstacionin në fjalë. Gjatë intervalit të lartcekur kohor, një pjesë e qytetarëve/institucioneve që furnizohen nga transformatori energjetik TR2 në NS Prishtina 1, do të mbesin pa furnizim me energji elektrike. (reduktimi i parashikuar 47 MW)”, thuhet në njoftim.