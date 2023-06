Interi shet 43 mijë bileta për ta shikuar ndeshjen finale të UEFA Champions League në “San Siro”

Të shtunën dy skuadrat ballafaqohen me njëri-tjetrin në finalen e madhe që zhvillohet në Stamboll të Turqisë, shkruan Lajmi.net

Por, një numër i madh tifozësh do ta përcjellin këtë ndeshje nga stadiumi “San Siro”. Ashtu siç raporton skuadra përmes rrjeteve sociale, një numër i madh biletash janë shitur.

Pra, rreth 43 mijë bileta janë shitur vetëm për ta përjetuar këtë emocion të madh nga stadiumi “San Siro”. Pra kjo ndeshje transmetohet në një ekran gjigant.

"Për vetëm pak orë, janë shitur 43 mijë bileta. Faleminderit tifozëve", ka shkruar skuadra e Interit.

San Siro sold out per la #UCLFinal 🏟️

Venduti oltre 43.000 biglietti in poche ore 🎟️

Grazie #InterFans, ci vediamo sabato per #ManCityInter! 🖤💙#ForzaInter #UCL

