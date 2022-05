Interi shënon edhe dy gola të tjerë, tanimë rezultati 2-4 për “ziklatrit”

Koha e rregullt e ndeshjes përfundoi me rezultat 2-2, ndërsa vazhdimet dhuruan edhe dy gola të tjerë.

Ishte Ivan Perisic që shënoi dy herë. Fillimisht përmes penalltisë, pastaj nga loja e hapur, me një goditje shumë teknike nga jashtë zone, transmeton lajmi.net.

Goal!!!!!! ⚽

Inter Milan back on the lead 😍😍

Juventus 2-3 Inter Milan #JuveInter #JuventusInter

