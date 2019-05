Interi shënjestron mbrojtësin shqiptar

Interi raportohet se është i interesuar për shërbimet e mbrojtësit të djathtë të Napolit, Elseid Hysaj.

Sipas Inter News, ‘Nerazzurri’ kanë vënë si objektiv kryesor mbrojtësin e Shqipërisë, i cili mund të luaj edhe si mbrojtës i majtë.

25-vjeçari me shumë gjasa do të largohet në verë nga Napoli, i cili nuk po kalon momente të mira me Carlo Ancelottin dhe kontrata e tij skadon në vitin 2021, përcjell lajmi.net.

Negociatat për rinovimin e kontratës kanë ngecur në javën e fundit, me Chelsean që gjithashtu ka shprehur interesim për të.

Një arsye më shumë pse ka gjasa që Hysaj ta vesh fanellën e Interit është asistenti i Spallettit, Giovanni Martusciello.

Ky i fundit ka punuar bashkë me Hysajn sa ishin pjesë e Empolit. /Lajmi.net/