Interi në bisedime për yllin amerikan, Musah Interi kërkon shërbimet e Yunus Musah. Sipas raportimit të ‘Calciomercato’, Inter Milan ka hapur bisedimet për të nënshkruar me mesfushorin e Valencias, Yunus Musah, përcjell lajmi.net. Valencia mësohet se kërkon 40 milionë euro për t’u ndarë me amerikanin. Mbetet të shihet nëse do arrihet marrëveshje në mes klubeve për lojtarin./Lajmi.net/