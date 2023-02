Interi merr vendim për transferimin e Lukakus, pritet të takohen me Chelsea ‘Nerazzurri’ duan të vazhdojnë bashkëpunimin me Romelu Lukaku. Sipas ‘La Gazzetta dello Sport’, Interi dëshiron të mbajë Romelu Lukakun dhe do të takohet me drejtorët e Chelseat për të diskutuar të ardhmen e sulmuesit në mars, transmeton lajmi.net. Sulmuesi belg u kthye në ‘Stadio Meazza’ në formë huazimi verën e kaluar, por ka pasur probleme…