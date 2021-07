Interi me sponzor të ri në fanella

Sipas gazetarit Fabrizio Romano, Inter do të ketë sponzor të ri në fanellat e tyre nga sezonin i ardhshëm, transmeton lajmi.net.

Nerazzurët kishin marrëveshje sponzorizimi me firmën e njohur Pirelli, por duket se pas 26 vitesh palët kanë vendos të mos vazhdojnë bashkëpunimin.

Thuhet se drejtuesit e Interit kanë arritur marrëveshje me kompaninë Socios, që do të jetë sponzori dhe partneri i ri në fanellet e gjigantit italian nga sezoni 2021/22.

Kampioni i Italisë gjatë ditëve të ardhshme do të njoftoj edhe zyrtarisht marrëveshjen me sponzorin e ri. /Lajmi.net/

Inter will have a new front kit sponsor next season, after 26 years with Pirelli. Agreement reached with @socios as partner and sponsor on new kit starting from season 2021/2022. 👕⚫️🔵 #Inter

Official announcement of the new partnership expected next week. 🤝

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) July 16, 2021