Interi me ofertë pesëvjeçare për Skriniar Interi i ka ofruar kontratë pesëvjeçare Milan Skriniar. Skriniar ka qenë lojtar mjaft I kërkuar këtë merkato, por ne fund vendosi të qëndrojë të Interi. Disa klube kërkuan shërbimet e sllovakut, por duket se nuk do dorzohen do shkojnë pas tij edhe në afatet e tjera. E, kjo ka bërë që ‘Nerazzurrët’ t`i ofrojnë qendërmbrojtësit…