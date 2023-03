Interi mbahet mirë në Portugali, arrin të kualifikohet në çerekfinale

Skuadra e Interit ka barazuar pa gola në ndeshjen kthyese ndaj Porto-s, e vlefshme për kualifikim në çerekfinalen e madhe të UEFA Champions League.

Dy skuadrat patën rastet e tyre për të shënuar gol, por që nuk arritën ta gjenin rrugën e rrjetës gjatë 97 minutave lojë, shkruan Lajmi.net

Fal fitores në shtëpi me rezultatin minimal 1 me 0, me golin e shënuar nga Romelu Lukaku, ekipi italian siguron çerekfinalen e madhe të Ligës së Kampionëve.

Interi i bashkohet skuadrave si: Chelsea, Manchester City, Milan, Benfica dhe Bayern Munich./Lajmi.net/