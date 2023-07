Interi largohet nga gara për Lukakun, për belgun tani “Zonja e Vjetër” është opsioni kryesor

Siç raporton gazetari, Di Marzio skuadra e Interit tashmë është tërhequr por në garë është futur Juventusi, shkruan Lajmi.net

Madje vet futbollisti ka filluar negociatat me “Zonjën e Vjetër” dhe e sheh si opsionin kryesor.

Lukaku ka oferta edhe nga klubet e Arabisë Saudite, por ai preferon Europën dhe duket se Juventusi mund të paguaj shifrën prej 40 milionë euro për të./Lajmi.net/

🚨 BREAKING: Inter Milan have pulled out of the Romelu Lukaku race due to the player negotiating with Juventus. It’s over between Lukaku and Inter. (@DiMarzio) #CFC

— Pys (@CFCPys) July 15, 2023