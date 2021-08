Interi kërkon fitoren e dytë sonte përball Veronës, formacionet e mundshme

Skuadra e Interit do të përballet sonte me Veronën.

Interi përballet me Veronën sonte nga ora 20:45 në kuadër të xhiros së dytë në Serie A, shkruan lajmi.net.

Kampionët e nisën shumë mirë këtë edicion duke mposhtur Genoan me rezultat 4-0, në anën tjetër Verona u mposht në shtëpi 3-2 nga Sassuolo.

Nerazzurët synojnë të vazhdojnë me fitore, e për të arritur këtë i duhet një tjetër paraqitje e mirë sonte.

Lautaro Martinez do të rikthet në këtë ndeshje, pasi mungoi në xhiron e parë shkaku i suspendit, dhe do të formojë dyshen e sulmit me Edin Dzekon.

Në anën tjetër Verona shpreson të shkaktoj befasi sonte dhe të ndal të paktën një pikë në shtëpi.

Formacioni i mundshëm i Veronës: Montipo, Magnani, Gunter, Ceccherini, Faraoni, Tameze, Ilic, Lazovic, Barak, Zaccagni, Kalinic

Formacioni i mundshëm i Interit: Handanovic, Skriniar, Bastoni, De Vrij, Perisic, Çalhanoglu, Brozovic, Barella, Darmian, Dzeko, Martinez