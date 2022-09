Interi ka një plan të qartë për Satrianon Martin Satriano ka nisur mirë në huazim me Empolin, duke fituar një thirrje në kombëtaren uruguaiane dhe Interi ka një plan për 21-vjeçarin. Sulmuesi uruguaian iu bashkua ‘Nerazzurrëve’ në janar 2020 nga Nacional në një marrëveshje me vlerë rreth 3 milionë euro, transmeton lajmi.net. Ai kaloi gjashtë muaj në huazim me skuadrën e Ligue 1…