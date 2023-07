Interi e rrit ofertën në 35 milionë euro për Lukakun Ditë vendimtare për të ardhmen e Romelu Lukakut Interin. Drejtuesit e Interit do të mbyllin së shpejti shitjen e Andre Onanës te Manchester United dhe do të mbledhin rreth 55 milionë euro mes pjesës fikse dhe bonuseve. Paratë e arkëtuara nga shitja e kamerunasit do t’i japin mundësi klubit zikaltër që të kthehen në merkato…