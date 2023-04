Interi dhe Juventusi para aktit të dytë gjysmëfinal në Kupën e Italisë, formacionet e mundshme Interi dhe Juventusi e zhvillojnë sonte me fillim nga ora 21:00 ndeshjen e dytë gjysmëfinale në Kupën e Italisë. Ndeshja e parë e zhvilluar në Torino u mbyll me barazim 1:1, ndërkohë sonte në “Giuseppe Meazza” do të mësohet ekipi finalist i kompeticionit të dytë madhor në futbollin italian, shkruan lajmi.net. Trajneri i Juventusit, Massimiliano…