Skuadra e Antonio Contes ka arritur të shënoi dy herë brenda tre minutave në ‘San Siro’, kundër mysafirëve të Lecces.

Marcelo Brozovic me një super gol, i dha epërsinë 1:0 Interit, në minutën e 21’.

Inter 1-0 Lecce (Brozovic) With a stunning strike from outside the box pic.twitter.com/mZ0rtxQg7V

— InterYaMedia (@InterYaMedia) August 26, 2019