Inter prezanton fanellet e treta me dizajn unik

Inter është njëra ndër skuadrat që gjithmonë arrin të ‘kënaq’ tifozët e klubit me fanellet e bukura, shkruan lajmi.net.

Një gjë të tillë ‘Nerazzurët’ duket se e kanë bërë edhe këtë edicion pasi fanellat e tyre janë secila më e mirë se tjetra.

Gjiganti italian pak më parë ka prezantuar fanellat e treta që futbollistët do t’i mbajnë gjatë edicionit 2021/22.

Ato duken me një dizajn unik me shumë ngjyra të punuara nga brendi i njohur NIKE.

Në ndërkohë Interi ka dy fitore dhe një barazim në Serie A pas tri xhirova të para, ndërsa nesër zhvillon duelin e parë në Ligën e Kampionëve përballë Real Madridit. /Lajmi.net/

👕 | THIRD KIT

Siamo spesso distanti, per cultura, per generazione o perché c’è un confine a dividerci. Ma non c’è distanza che noi nerazzurri non possiamo colmare, perché siamo fratelli e sorelle del mondo.

Orgogliosi di presentarvi il nostro #ThirdKit per la stagione 21/22. pic.twitter.com/Nsq910WYuj

— Inter 🏆🇮🇹 (@Inter) September 14, 2021