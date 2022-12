Inter në negociata me Dzekon, synohet kontratë e re Skuadra e Inter është duke punuar për një marrëveshje të re me Edin Dzeko. Sulmuesi boshnjak, Edin Dzeko ka bindur drejtuesit e Inter me paraqitjet e tij dhe tashmë po punohet për një kontratë të re. Dzeko pritej të largohej nga Inter gjatë verës së ardhshme, si lojtar i lirë, por Inter ka ndryshuar planet.…