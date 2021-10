Golin e vetëm të kësaj pjese e shënoi Domenico Berardi në minutën e 22-të nga pika e penalltisë.

Kjo është ndeshje e tretë radhazi për Inter në Serie A, që ndodhen në disavantazh pas pjesës së parë.

Domencio Beradi from the penalty spot ✨

Inter Milan have their work cut out for them 👀 pic.twitter.com/2Zka4N4e3n

— CBS Sports Golazo ⚽️ (@CBSSportsGolazo) October 2, 2021