Inter mposht Milanin në “Derby della Madonnina”, nis ‘blindimin’ e kreut

"Neurazzurët" dominuan nga minuta e parë dhe me plotë meritë fituan me rezultat bindës 0 – 3.

Së pari ishte talenti Lautaro Martinez, që me kokë pas harkimit të Romelu Lukakut zhbllokoi shifrat (5′), rezultat me të cilin u mbyll pjesa e parë.

Argjentinasi realizoi edhe në pjesën e dytë, vetëm se këtë herë asistues ishte Ivan Perisic (57′).

Pas vetëm nëntë minutave, Lukaku arriti të driblojë nga gjysma e fushës për të vulosur fitoren e Interit (66′).

Me këtë fitore, Interi mban distancën në kreun e Seria A me 53 pikë, derisa Milan renditët një pozitë më poshtë me 49 sosh.