Inter me plan B, ja kë transferon

Me Beppe Marotta të irrituar nga problemet me Romelu Lukakun dhe Edin Dzekon, Inter raportohet se ka kthyer vëmendjen te sulmuesi i PSG, Edinson Cavani.

Sipas Sportitalia, ‘Nerazzurri’ i ka konsideruar çmimet e objektivave të Antonio Contes si shumë të larta pasi një seri propozimesh të refuzuara.

Ofertat e refuzueshme për Lukakun dhe Dzekon, kanë bërë që Interi tashmë të mendojë seriozisht për t’i siguruar shërbimet e sulmuesit uruguajan, shkruan ekspert i transferimeve, Alfredo Pedulla, transmeton lajmi.net.

Tani 32 vjeç dhe me përvojë në Serie A me Palermon dhe Napolin, sulmuesi i Paris Saint-Germain raportohet se ka qenë në kontakt me shokët e skuadrës të Uruguait Diego Godin dhe Matias Vecino për të pyetur për jetën në Inter.

Cavani është në vitin e fundit të kontratës me PSG dhe shënoi 23 gola, duke ndihmuar me nëntë asistime në 33 paraqitje edicionin e kaluar.

Ai mund të përshtatej mjaft mirë me Lautaron, por mbetet të shihet sa do të jetë i realizueshëm. /Lajmi.net/